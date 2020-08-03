Стоимость жилья на вторичном рынке в Удмуртии практически не изменилась

Средняя стоимость «первички» увеличилась на 2,2%.



Ижевск. Удмуртия. Цены на квартиры и дома выросли в Удмуртии. Данные за второй квартал 2020 года приводит Удмуртстат.



Средняя цена на первичном рынке жилья в регионе составила 55,3 тыс. рублей за 1 квадратный метр общей площади. С такими показателями Удмуртская Республика занимает 4 место в Приволжском федеральном округе (в порядке убывания).



Средняя стоимость на «первичку» увеличилась на 2,2%, на вторичное жилье — на 0,1% (49,9 тыс. рублей за 1 квадратный метр). Это пятое место в Приволжье.



В ведомстве отметили, что в целом цены на жилплощадь выросли во всех регионах Приволжского федерального округа. Самые дорогие квартиры и дома — в Татарстане, самые дешевые — в Оренбургской области.





