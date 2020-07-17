Размер госдолга Удмуртии на начало июля сохранился на отметке 49,9 млрд рублей

50% суммы составляют бюджетные кредиты.

Ижевск. Удмуртия. За июнь госдолг в Удмуртии не изменился. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Удмуртской Республики.

С мая он остается на уровне 49,942 млрд рублей.

50% госдолга составляют бюджетные кредиты – более 25 млрд рублей. Займы от кредитных организаций остаются в размере 17,5 млрд рублей. Обязательства по ценным бумагам – 7,3 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга на 1 июля составили 1066,6 млн рублей, что по сравнению с 2019 годом меньше почти на 60 млн рублей.