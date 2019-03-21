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Средняя зарплата в Удмуртии составила 31 144 рублей

15:17, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:17, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
97
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: susanin.news
97
0

По уровню оплаты труда республика занимает 6 место в Приволжском федеральном округе.

Ижевск. Удмуртия. Средняя заработная плата в Удмуртии за январь 2019 года составила 31 144 рублей. Как сообщает Удмуртстат, это на 5,7% больше по отношению к январю 2018 года.

При этом, с учетом изменения потребительских цен, реальная зарплата за анализируемый период увеличилась на 1,5%.

Уровень оплаты труда работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, составил 22 849 рублей. Это в 1,4 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике.

Традиционно высокая зарплата в организациях финансовой и страховой деятельности – 39 504 рубля и по добыче полезных ископаемых – 52 100 рублей.

Удмуртия по уровню оплаты труда в январе 2019 года среди 14 субъектов Приволжского федерального округа традиционно находилась на 6 месте после Татарстана, Пермского края, Нижегородской области, Самарской области, Башкортостана.

Самая высокая заработная плата в Татарстане – 34 407 рублей, наименьшая – в республике Мордовия (25 888 рублей).

15:17, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
97
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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