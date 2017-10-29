За 9 месяцев 2017 года каждый житель республики потратил на покупки около 107 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали тратить больше денег на покупки товаров. По данным Удмуртстата, за 9 месяцев каждый житель республики потратил на эти цели 106,8 тыс. рублей.

По этому показателю Удмуртия заняла 8 место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером стала Нижегородская область (159,7 тыс. рублей), а самыми экономными оказались жители Мордовии (78,6 тыс. рублей).

За девять месяцев 2017 года оборот розничной торговли в Удмуртии составил 162,1 млрд рублей. 98% оборота создали индивидуальные предприниматели и магазины, которые торгуют вне рынков и ярмарок.