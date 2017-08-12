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      Задолженность по зарплате в Удмуртии с начала года сократилась на треть

      11:25, 12 августа, 2017
      11:25, 12 августа, 2017
      128
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      #зарплата\n#статистика\n#долги\n#деньги\n#задержка
      Фото: pixabay.com
      128
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      Сейчас ее общий объем составляет 17 055 тысяч рублей.  

      Ижевск. Удмуртия. О сокращении долгов работодателей перед сотрудниками сообщили в Госинспекции труда республики. По данным ведомства, на 1 августа общий объем невыплаченных вовремя зарплат составляет 17 млн 55 тыс. рублей.  

      За июль эта цифра сократилась на 12%, а по сравнению с данными за январь, задолженность стала меньше на 36%.  

      Отмечается, что по данным Удмуртстата из подотчетных ведомтсву организаций долги перед персоналом имеют 3 организации: ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», ОСПАО «Чепецкое управление строительства» и ООО «Группа компаний «Ижпромвентиляция». Свои деньги не получают в срок 519 работников.

      11:25, 12 августа, 2017
      128
      0
      #зарплата\n#статистика\n#долги\n#деньги\n#задержка

       

       

       

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