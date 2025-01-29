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Бывшего экономиста Чепецкого механического завода оштрафовали за крупные взятки

12:40, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывшего экономиста Чепецкого механического завода оштрафовали за крупные взятки
12:40, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
820
0
#Глазов\n#ЧМЗ\n#взятки
Источник фото: unsplash.com (Bermix Studio)
820
0

Также суд конфисковал денежные средства и автомобиль взяточника в пользу государства.

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд Удмуртии признал 56-летнего жителя Глазова виновным в получении взятки в значительном и крупном размерах. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов УР, противоправную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального УФСБ, а расследовали в СУ СК по УР.

Суд установил, что подсудимый, являясь экономистом АО «Чепецкий механический завод», в силу должностных обязанностей занимался закупочной деятельностью товарно-материальных ценностей для нужд завода, осуществлял мониторинг на электронных площадках проводимых закупок, выбирал контрагентов – поставщиков.  

С 2018 года по 2023 год подсудимый передавал индивидуальным предпринимателям информацию о конкурентных ценах потенциальных поставщиков в нарушение равных условий конкуренции, впоследствии заключал с ними договоры и получал вознаграждение в виде денег.

Таким образом, за указанный период подсудимый из корыстных побуждений в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя получил от индивидуальных предпринимателей 432 636 рублей 28 копеек, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам юридического лица.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать определённые должности, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на срок четыре года.

Денежные средства и автомобиль подсудимого конфискованы в пользу государства.

12:40, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
820
0
#Глазов\n#ЧМЗ\n#взятки