Бывшего экономиста Чепецкого механического завода оштрафовали за крупные взятки

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд Удмуртии признал 56-летнего жителя Глазова виновным в получении взятки в значительном и крупном размерах. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов УР, противоправную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального УФСБ, а расследовали в СУ СК по УР.

Суд установил, что подсудимый, являясь экономистом АО «Чепецкий механический завод», в силу должностных обязанностей занимался закупочной деятельностью товарно-материальных ценностей для нужд завода, осуществлял мониторинг на электронных площадках проводимых закупок, выбирал контрагентов – поставщиков.

С 2018 года по 2023 год подсудимый передавал индивидуальным предпринимателям информацию о конкурентных ценах потенциальных поставщиков в нарушение равных условий конкуренции, впоследствии заключал с ними договоры и получал вознаграждение в виде денег.

Таким образом, за указанный период подсудимый из корыстных побуждений в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя получил от индивидуальных предпринимателей 432 636 рублей 28 копеек, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам юридического лица.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать определённые должности, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на срок четыре года.

Денежные средства и автомобиль подсудимого конфискованы в пользу государства.