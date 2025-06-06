Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии предприниматель выплатит моральную компенсацию за торт с тараканом. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

В ноябре 2024 года 23-летняя жительница деревни Пирогово Завьяловского района оформила в интернете заказ на изготовление торта. В назначенный день кондитерское изделие доставили, но с опозданием. Сняв упаковку, девушка обнаружила на подложке торта таракана, после чего выкинула сладость.

«В связи с произошедшим истец расстроилась, поскольку торт был куплен на день рождения супруга. Ответчику было направлено обращение для разрешения возникшей ситуации, однако ответа на досудебную претензию не поступило», — говорится в сообщении.

Суд пришёл к выводу о наличии прав на удовлетворение требований истца, так как ответчик не оспорил факт продажи некачественного товара.

В результате с предпринимателя должны взыскать 2,5 тыс. рублей.