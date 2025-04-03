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За серию убийств в 90-е будут судить жителя Удмуртии

11:57, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
За серию убийств в 90-е будут судить жителя Удмуртии
11:57, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
379
0
#Воткинск\n#лихие 90-е\n#убийство\n#изнасилование\n#суды
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
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Двух девушек застрелили за отказ заниматься проституцией.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска будут судить за несколько убийств, совершённых в 1990-е. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следователями установлено, что в августе-сентябре 1991 года между 59-летним обвиняемым, его соучастником и потерпевшим возник конфликт на почве отсутствия у злоумышленника возможности заплатить за оружие, которое потерпевший изготовил по его заказу. В результате обвиняемый и его соучастник застрелили мужчину. После убийства они перевезли тело потерпевшего в лес и скрылись.

Ночью с 11 на 12 сентября того же года фигурант вместе с соучастником изнасиловали несовершеннолетнюю. Желая избежать уголовной ответственности и скрыть следы преступления, они вывезли девушку в лес и застрелили её. Тело жертвы выбросили в один из искусственных водоёмов Воткинского района.

В октябре-ноябре злоумышленники аналогичным образом убили двух девушек, отказавшихся заниматься проституцией и отдавать им деньги. 

В марте 2010 года обвиняемый, находясь в одной из квартир на улице 1905 года в Воткинске, зарезал знакомую. Вместе со своим знакомым он расчленил тело девушки и спрятал части по городу.

Материалы дела направлены в суд. При этом уголовное дело в отношении соучастника прекращено в связи с его смертью в 2016 году. 

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11:57, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
379
0
#Воткинск\n#лихие 90-е\n#убийство\n#изнасилование\n#суды