Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска будут судить за несколько убийств, совершённых в 1990-е. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следователями установлено, что в августе-сентябре 1991 года между 59-летним обвиняемым, его соучастником и потерпевшим возник конфликт на почве отсутствия у злоумышленника возможности заплатить за оружие, которое потерпевший изготовил по его заказу. В результате обвиняемый и его соучастник застрелили мужчину. После убийства они перевезли тело потерпевшего в лес и скрылись.

Ночью с 11 на 12 сентября того же года фигурант вместе с соучастником изнасиловали несовершеннолетнюю. Желая избежать уголовной ответственности и скрыть следы преступления, они вывезли девушку в лес и застрелили её. Тело жертвы выбросили в один из искусственных водоёмов Воткинского района.

В октябре-ноябре злоумышленники аналогичным образом убили двух девушек, отказавшихся заниматься проституцией и отдавать им деньги.

В марте 2010 года обвиняемый, находясь в одной из квартир на улице 1905 года в Воткинске, зарезал знакомую. Вместе со своим знакомым он расчленил тело девушки и спрятал части по городу.

Материалы дела направлены в суд. При этом уголовное дело в отношении соучастника прекращено в связи с его смертью в 2016 году.