Сарапул. Удмуртия. Администрацию Сарапула оштрафовали за нарушение правил содержания исторического здания. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В декабре 2024 года руководитель Агентства по государственной охране объекта культурного наследия республики составил в отношении горадминистрации протокол об административном правонарушении. Из документа следует, что здание по адресу: улица Степана Разина, 9 зарегистрировано в качестве объекта культурного значения «Жилой дом купца Ершова Ивана Федоровича», конец 19 века. Здание находится в собственности Сарапула.

При этом в Едином государственном реестре объектов культурного наследия установлены сроки работ по сохранению купеческого дома. Согласно им, до 1 октября 2024 года администрация должна была организовать ремонт фасадов, кровли, перекрытий и интерьеров.

«Охранное обязательство в судебном порядке не обжаловалось. Проведенная Агентством внеплановая документарная проверка выявила, что работы по сохранению объекта культурного наследия организованы не были», — говорится в сообщении.

Администрация Сарапула не оспаривала свою вину. Суд учёл, что нарушителем является лицо, финансируемое из бюджета, и назначил штраф ниже минимального размера предусмотренного санкцией административной статьи. В результате горадминистрация должна заплатить 100 000 рублей.