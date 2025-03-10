Кез. Удмуртия. В Кезском районе осудили экс-главу села за служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Являясь главой села Сосновоборское, подсудимый с декабря 2018 года по февраль 2022 года принимал на должность водителя лиц, которые фактически не работали. При этом обвиняемый предоставлял в бухгалтерию табели учёта времени с заведомо ложными сведениями. Банковскими картами, на которые начислялась зарплата водителей, подсудимый пользовался сам.

За это время он получил из муниципального бюджета более 475 тыс. рублей. Отмечается, что эта сумма является существенной для бюджета Сосновоборского.

В судебном заседании мужчина не признал вину, указывая на то, что все средства он использовал на нужды муниципалитета. Кроме того, подсудимый признал факт того, что указанные в обвинении лица не были водителями, но указал на то, что они выполняли работы по благоустройству.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд назначил бывшему главе наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно. Вместе с тем, с него взыскали присвоенные деньги в доход местного бюджета.