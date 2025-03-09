Завьялово. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 9 марта на 41 км трассы «Ижевск-Ува» 53-летний водитель «Лады Гранты», при возвращении в свою полосу, не справился с управлением и столкнулся со встречным «Дэу Джентра» под управлением 67-летнего мужчины, и с попутно движущейся «Ладой» под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Дэу» погиб на месте, а три его пассажира получили травмы. Кроме того, водитель «Гранты» и три его пассажира также пострадали.

Среди них двое несовершеннолетних. Всех госпитализировали.

В ГАИ отметили, что погибший не был пристёгнут.