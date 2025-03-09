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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семь человек пострадали в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

18:16, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Семь человек пострадали в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»
18:16, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#госпитализация\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Ещё один участник аварии погиб.

Завьялово. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 9 марта на 41 км трассы «Ижевск-Ува» 53-летний водитель «Лады Гранты», при возвращении в свою полосу, не справился с управлением и столкнулся со встречным «Дэу Джентра» под управлением 67-летнего мужчины, и с попутно движущейся «Ладой» под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Дэу» погиб на месте, а три его пассажира получили травмы. Кроме того, водитель «Гранты» и три его пассажира также пострадали. 

Среди них двое несовершеннолетних. Всех госпитализировали.

В ГАИ отметили, что погибший не был пристёгнут.

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18:16, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#госпитализация\n#ДТП