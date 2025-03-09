Ижевск. Удмуртия. За упавший на жительницу Удмуртии лёд МУП «СпДУ» выплатит 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В феврале 2022 года женщина вышла из банка в Ижевске. Когда она находилась между первым подъездом и служебным выходом, с крыши дома сошёл лёд — он упал на правую сторону спины женщины. Согласно заключению экспертизы, у неё выявлены переломы трёх рёбер и остистого отростка пятого грудного позвонка. Травмы признали как средний вред здоровью.

Отмечается, что иск был к МУП «Спецдомоуправление», так как дом находился в его управлении. Возражая против исковых требований, представитель ответчика указывал на то, что обслуживание данного МКД передано индивидуальному предпринимателю, однако доказательств о том, что это было до инцидента, он не предоставил. Кроме того, представитель СпДУ указывал на то, что снег упал не с крыши, а с козырька над служебным входом в банк, который является самовольной постройкой. В ответ суд указал на то, что ответчик может ходатайствовать о назначении строительно-технической экспертизы для соответствия дома нормам и правилам, а также для определения места схождения осадков. Отмечается, что ходатайство заявлено не было. Из-за отсутствия доказательств о непричастности суд счёл СпДУ надлежащим ответчиком в процессе.

Указывая на грубую неосторожность истца, представитель ответчика указал на настенную табличку дома «Внимание!!! Машины не ставить, возможен сход снега и наледи». При этом суд отметил, что табличка не содержит информации о расстоянии от стены дома. Женщина шла по тротуару, который не был ограничен никакими запрещающими знаками.

В результате суд взыскал с ответчика моральную компенсацию в заявленном истцом размере — 300 тыс. рублей.

Решение в законную силу не вступило.