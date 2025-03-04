Ижевск. Удмуртия. Трёх жителей Удмуртии обвиняют в диверсионной деятельности. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

По версии следствия, 15 февраля обвиняемые — двое 17-летних и один 18-летний молодых людей, а также другие неустановленные лица, подожгли вышку сотовой связи в Воткинске.

Противоправная деятельность выявлена УФСБ и МВД по Удмуртии и расследуется СУ СКР по республике.

Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Несмотря на это, суд отправил их под стражу на два месяца, до 16 апреля 2025 года.