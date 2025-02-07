Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили участников двух преступных групп за организацию борделя и вовлечение в занятие проституцией. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

С 2021 по 2022 год двое местных жителей путём обещаний и предложения выгодных условий вовлекли двух девушек в занятие проституцией. Кроме того, вторая преступная группа из шести подсудимых организовала в нежилом помещении массажный салон, в котором женщины под видом массажных мастеров оказывали клиентам интимные услуги за деньги.

Уголовное дело слушалось в закрытом заседании.

Виновным назначили наказания в виде штрафа в 100 тыс. рублей и лишения свободы на сроки от 2 до 6 лет условно.