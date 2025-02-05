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Из-за мании преследования пожилая ижевчанка подожгла свою квартиру

09:24, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за мании преследования пожилая ижевчанка подожгла свою квартиру
09:24, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пенсионеры
Источник фото: МЧС Удмуртии
77
0

Спустя время она попыталась потушить огонь, но не смогла.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 85-летняя женщина подожгла свою трёхкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошёл 4 февраля в пятиэтажном доме на улице Ворошилова. Местная жительница думала, что её преследуют, поэтому забаррикадировала входную дверь квартиры мебелью и подожгла обои. Когда огонь разгорелся, пенсионерка попыталась потушить его, но не смогла и вышла на балкон.

На момент приезда пожарных ижевчанка стояла на балконе 2 этажа, а соседи уже растянули покрывало и просили её спрыгнуть. Огнеборцы остановили жителей и установили трехколенную лестницу. 

«Женщину пришлось уговаривать спуститься. Она сказала, что пока мы ей не наденем тапочки, она никуда не пойдет. Обули, спустили», — рассказал начальник караула ПСЧ №4 Георгий Белых.

Пожар разгорелся на площади 10 кв. м. 

09:24, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пенсионеры