Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 85-летняя женщина подожгла свою трёхкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл 4 февраля в пятиэтажном доме на улице Ворошилова. Местная жительница думала, что её преследуют, поэтому забаррикадировала входную дверь квартиры мебелью и подожгла обои. Когда огонь разгорелся, пенсионерка попыталась потушить его, но не смогла и вышла на балкон.

На момент приезда пожарных ижевчанка стояла на балконе 2 этажа, а соседи уже растянули покрывало и просили её спрыгнуть. Огнеборцы остановили жителей и установили трехколенную лестницу.

«Женщину пришлось уговаривать спуститься. Она сказала, что пока мы ей не наденем тапочки, она никуда не пойдет. Обули, спустили», — рассказал начальник караула ПСЧ №4 Георгий Белых.

Пожар разгорелся на площади 10 кв. м.