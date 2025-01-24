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Стали известны подробности пожара на предприятии по производству пакетов в Ижевске

14:00, 24 января, 2025
Стали известны подробности пожара на предприятии по производству пакетов в Ижевске
14:00, 24 января, 2025
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#уголовное дело
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Возгорание произошло в апреле на улице Пойма, один человек погиб.

Ижевск. Удмуртия. Следователи рассказали подробности пожара, который произошел в апреле 2024 года на улице Пойма в Ижевске. Напомним, огонь распространился на тысячу квадратных метров, к сожалению, погибла женщина.

«Причиной пожара явилось воспламенение паровоздушной смеси легковоспламеняющейся жидкости», — рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Удмуртии Максим Козлов.

Кроме того, установлено, что руководство нарушило правила охраны труда, правила пожарной безопасности. Так, например, подготовка и смешивание красок с растворителями проводились в непредусмотренном для этого месте.

В отношении директора коммерческого предприятия было возбуждено уголовное дело по статье 218 УК России («Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий»). В настоящее время оно направлено в суд.

14:00, 24 января, 2025
608
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#уголовное дело