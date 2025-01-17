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Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконном лишении свободы их знакомой

14:22, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконном лишении свободы их знакомой
14:22, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#Сюмсинский район\n#лишение свободы\n#угрозы\n#суды
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
94
0

Мужчины связали потерпевшую, облили горючим и угрожали поджечь.

Сюмси. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконном лишении свободы женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемые, будучи пьяными, находились вместе со своей знакомой в подсобке пилорамы. Думая, что потерпевшая причастна к безвестному исчезновению своего супруга, они связали и избили её, при этом, угрожая убить. После этого они облили женщину горючей жидкостью и угрожали поджогом, если не получат информацию.

Уголовное дело направлено прокурору. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

14:22, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#Сюмсинский район\n#лишение свободы\n#угрозы\n#суды