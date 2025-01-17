Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконном лишении свободы их знакомой

Сюмси. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии обвиняют в незаконном лишении свободы женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемые, будучи пьяными, находились вместе со своей знакомой в подсобке пилорамы. Думая, что потерпевшая причастна к безвестному исчезновению своего супруга, они связали и избили её, при этом, угрожая убить. После этого они облили женщину горючей жидкостью и угрожали поджогом, если не получат информацию.

Уголовное дело направлено прокурору. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.