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Двух жителей Ижевска заподозрили в многократном фиктивном выходе на работу по выходным

13:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Двух жителей Ижевска заподозрили в многократном фиктивном выходе на работу по выходным
13:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1218
0
#Ижевск\n#Дисциплина\n#мошенничество
Источник фото: Kandinsky 3.1
1218
0

Следствие считает, что сотрудники несколько месяцев вносили в табель ложные сведения о своей переработке.

Ижевск. Удмуртия. Двоих сотрудников ижевского предприятия заподозрили в мошенничестве путём внесения ложных сведений в табели. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудники Угрозыска задержали начальника цеха одной из организаций и его заместителя.

По версии следствия, подозреваемые вносили в табель учёта рабочего времени ложные сведения о выходе на работу в выходные и праздничные дни. На основании данных сведений они получали двойную оплату за эти дни. Таким образом, за несколько месяцев подозреваемые похитили у предприятия более 235 000 рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

13:40, 11 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1218
0
#Ижевск\n#Дисциплина\n#мошенничество