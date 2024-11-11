Двух жителей Ижевска заподозрили в многократном фиктивном выходе на работу по выходным

Ижевск. Удмуртия. Двоих сотрудников ижевского предприятия заподозрили в мошенничестве путём внесения ложных сведений в табели. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудники Угрозыска задержали начальника цеха одной из организаций и его заместителя.

По версии следствия, подозреваемые вносили в табель учёта рабочего времени ложные сведения о выходе на работу в выходные и праздничные дни. На основании данных сведений они получали двойную оплату за эти дни. Таким образом, за несколько месяцев подозреваемые похитили у предприятия более 235 000 рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.