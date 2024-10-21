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С бывшей сотрудницы Минприроды Удмуртии и её супруга взыскали более миллиона рублей

16:55, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
С бывшей сотрудницы Минприроды Удмуртии и её супруга взыскали более миллиона рублей
16:55, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
271
0
#Ижевск\n#Минприроды Удмуртии\n#госслужащие\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
271
0

Они не представили сведения о законности полученных средств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии взыскали более миллиона рублей с бывшей госслужащей и её супруга. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Республиканский прокурор обратился в суд с иском о взыскании с бывшей сотрудницы Минприроды Удмуртии и её мужа более 1,1 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что на банковские счета супругов в течение 2021 года пришла сумма денег, превышающая их совокупный доход за период с 2019 по 2021 год. При этом они не представили сведения о законности полученных средств.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с супругов всю сумму в доход государства. 

16:55, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
271
0
#Ижевск\n#Минприроды Удмуртии\n#госслужащие\n#суды