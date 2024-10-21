С бывшей сотрудницы Минприроды Удмуртии и её супруга взыскали более миллиона рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии взыскали более миллиона рублей с бывшей госслужащей и её супруга. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Республиканский прокурор обратился в суд с иском о взыскании с бывшей сотрудницы Минприроды Удмуртии и её мужа более 1,1 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что на банковские счета супругов в течение 2021 года пришла сумма денег, превышающая их совокупный доход за период с 2019 по 2021 год. При этом они не представили сведения о законности полученных средств.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с супругов всю сумму в доход государства.