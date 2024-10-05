В Сарапуле произошла смертельная авария на перекрёстке 

Сарапул. Удмуртия. Смертельная авария произошла на перекрёстке в Сарапуле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 4 октября напротив дома №26 по улице Гагарина 30-летний водитель «Лады Гранты» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» получил смертельную травму. Мужчину за рулём иномарки госпитализировали с множественными травмами.

Отмечается, что погибший водитель был лишён водительских прав за пьяную езду.

По факту трагедии проводится проверка.