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В Сарапуле произошла смертельная авария на перекрёстке 

13:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле произошла смертельная авария на перекрёстке 
13:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
707
0
#Сарапул\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
707
0

Погибший водитель был лишён прав за пьяную езду.

Сарапул. Удмуртия. Смертельная авария произошла на перекрёстке в Сарапуле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 4 октября напротив дома №26 по улице Гагарина 30-летний водитель «Лады Гранты» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады»  получил смертельную травму. Мужчину за рулём иномарки госпитализировали с множественными травмами.

Отмечается, что погибший водитель был лишён водительских прав за пьяную езду.

По факту трагедии проводится проверка.

13:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
707
0
#Сарапул\n#гибель людей\n#ДТП