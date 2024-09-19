Бывшего руководящего сотрудника администрации Сарапула заподозрили в злоупотреблении полномочий

Сарапул. Удмуртия. Экс-руководителя отдела землеустройства управления архитектуры и градостроительства администрации Сарапула заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, занимая должность начальника отдела подозреваемый согласовал передачу в аренду трёх земельных участков в Сарапуле, находящихся в неразграниченной государственной собственности. Участки выдали на 20 лет аффилированному лицу. На два из трёх он оформил переуступку права аренды, получив от нового арендатора почти 700 тысяч рублей.

Полученные деньги он передал сотруднику администрации Сарапула, которые тот отдал подозреваемому.

В рамках расследования проведены обыски в горадминистрации, допрошены её сотрудники и арендаторы земельных участков. Подозреваемого задержали. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.