Жителя Ижевска обвиняют в разбойном нападении на аптеку

Ижевск. Удмуртия. По обвинению в разбойном нападении на аптеку ижевчанина заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 15 сентября 50-летний обвиняемый, находясь в аптеке на улице Татьяны Барамзиной, напал на сотрудника аптеки и похитил 26 тыс. рублей.

В судебном заседании фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Несмотря на это, суд заключили обвиняемого под стражу на два месяца — до 15 ноября 2024 года.