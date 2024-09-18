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Жителя Ижевска обвиняют в разбойном нападении на аптеку

17:50, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска обвиняют в разбойном нападении на аптеку
17:50, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#Ижевск\n#разбой\n#аптека\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
47
0

Мужчину поместили в СИЗО.

Ижевск. Удмуртия. По обвинению в разбойном нападении на аптеку ижевчанина заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 15 сентября 50-летний обвиняемый, находясь в аптеке на улице Татьяны Барамзиной, напал на сотрудника аптеки и похитил 26 тыс. рублей. 

В судебном заседании фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Несмотря на это, суд заключили обвиняемого под стражу на два месяца — до 15 ноября 2024 года.

17:50, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#Ижевск\n#разбой\n#аптека\n#суды