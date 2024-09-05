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В Удмуртии иностранца заключили под стражу за призывы к терроризму

11:41, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии иностранца заключили под стражу за призывы к терроризму
11:41, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Удмуртия\n#терроризм\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
227
0

Он взывал единомышленников к убийствам правоохранителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии иностранца заключили под стражу за призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что, являясь сторонником одной террористической организации, обвиняемый героизировал преступления террористов и призывал единомышленников к совершению терактов, в частности к убийствам работников правоохранительных органов.

Мужчина заключен под стражу. За указанное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

11:41, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Удмуртия\n#терроризм\n#суды