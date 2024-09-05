Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии иностранца заключили под стражу за призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что, являясь сторонником одной террористической организации, обвиняемый героизировал преступления террористов и призывал единомышленников к совершению терактов, в частности к убийствам работников правоохранительных органов.

Мужчина заключен под стражу. За указанное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.