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Двухлетнего ребенка госпитализировали после ДТП на улице Можарова в Ижевске

12:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Двухлетнего ребенка госпитализировали после ДТП на улице Можарова в Ижевске
12:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#дети\n#Ижевск\n#госпитализация\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
155
0

14-летний мотоциклист не справился с управлением.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мотоциклист-подросток сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 2 сентября напротив дома №76 по улице Можарова 14-летний мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание. Транспорт наехал на двухлетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травмы, госпитализирован. Несовершеннолетнему оказана разовая медпомощь.

Мотоцикл поместили на спецстоянку. По факту аварии проводится проверка.

12:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#дети\n#Ижевск\n#госпитализация\n#ДТП