Двухлетнего ребенка госпитализировали после ДТП на улице Можарова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мотоциклист-подросток сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 2 сентября напротив дома №76 по улице Можарова 14-летний мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание. Транспорт наехал на двухлетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травмы, госпитализирован. Несовершеннолетнему оказана разовая медпомощь.

Мотоцикл поместили на спецстоянку. По факту аварии проводится проверка.