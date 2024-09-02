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За покушение на межрегиональный сбыт наркотиков осудили жителя Удмуртии

11:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За покушение на межрегиональный сбыт наркотиков осудили жителя Удмуртии
11:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#наркоторговля\n#межрегиональные связи\n#Удмуртия\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
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Подсудимый сам является наркопотребителем.

Глазов. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за покушение на межрегиональный сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Правоохранительные органы обнаружили и изъяли у подсудимого предварительно расфасованные и подготовленные к дальнейшему распространению наркотические средства, среди которых «амфетамин» в особо крупном размере, а также МДМА и марихуана в значительном размере общей массой 374 грамма. Отмечается, что осуждённый сам не прочь употребить то, чем торговал.

Суд отправил виновного в колонию строгого режима на девять лет.

11:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#наркоторговля\n#межрегиональные связи\n#Удмуртия\n#суды