В Глазове пьяная автоледи устроила ДТП на мосту

Глазов. Удмуртия. В Глазове нетрезвая водитель устроила ДТП на мосту. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 27 августа напротив дома №82 по улице Кирова 49-летняя женщина за рулем «Хонда» врезалась в железобетонную часть моста, после чего столкнулась с автомобилем «ВАЗ – 2105» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП получил травмы 40-летний пассажир японского автомобиля, его госпитализировали.

Виновную в аварии привлекли к административной ответственности. Автомобиль женщины поместили на спецстоянку.