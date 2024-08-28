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В Глазове пьяная автоледи устроила ДТП на мосту

16:25, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове пьяная автоледи устроила ДТП на мосту
16:25, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Глазов\n#госпитализация\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
57
0

В результате аварии госпитализировали пассажира.

Глазов. Удмуртия. В Глазове нетрезвая водитель устроила ДТП на мосту. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 27 августа напротив дома №82 по улице Кирова 49-летняя женщина за рулем «Хонда» врезалась в железобетонную часть моста, после чего столкнулась с автомобилем «ВАЗ – 2105» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП получил травмы 40-летний пассажир японского автомобиля, его госпитализировали.

Виновную в аварии привлекли к административной ответственности. Автомобиль женщины поместили на спецстоянку.

16:25, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Глазов\n#госпитализация\n#ДТП