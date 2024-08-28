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Молодую мать из Игры осудили за покушение на сбыт почти 5 кг наркотиков

15:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Молодую мать из Игры осудили за покушение на сбыт почти 5 кг наркотиков
15:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Игра\n#мама\n#наркотики\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
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С девушкой связался неизвестный и предложил поработать закладчиком.

Игра. Удмуртия. Жительницу Игры признали виновной в покушении на сбыт почти 5 кг наркотиков. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что с августа 2023 года по апрель 2024 года неизвестный связался с 28-летней подсудимой и предложил ей поработать закладчиком в составе группы, заранее разъяснив её задачи и размер вознаграждения. Девушка согласилась.

Неустановленный соучастник расположил закладку в лесу и сообщил об этом подсудимой, после чего она прибыла на место и забрала закладку с 4 945 граммами наркотиков. После этого осужденная раскидала свертки по оборудованным тайникам для дальнейшего их сбыта. Однако девушка не смогла довести дело до конца, так как свертки с запрещенными веществами обнаружили и изъяли правоохранительные органы.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде признания вины и наличия на иждивении подсудимой малолетних детей. Виновной назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет, но отсрочили его до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

15:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
80
0
#Игра\n#мама\n#наркотики\n#суды