В Ижевске у педиатра похитили норковые шубы и драгоценности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зять подозревается в краже драгоценностей своей тёщи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть обратилась 60-летняя педиатр одной из городских поликлиник, сообщив о хищении из её дома шуб и украшений. По подозрению в краже правоохранительные органы задержали зятя женщины, проживающего с ней.

Следствие установило, что 29-летний подозреваемый тайно похитил у родственницы две норковые шубы, кольца, серьги и золотую подвеску, после чего сдал украденные вещи в ломбард. Ущерб превысил 300 тыс. рублей. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.