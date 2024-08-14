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В Ижевске у педиатра похитили норковые шубы и драгоценности

14:05, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске у педиатра похитили норковые шубы и драгоценности
14:05, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#Ижевск\n#медики\n#кража\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Max Ducourneau)
217
0

Подозреваемым стал зять женщины.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зять подозревается в краже драгоценностей своей тёщи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть обратилась 60-летняя педиатр одной из городских поликлиник, сообщив о хищении из её дома шуб и украшений. По подозрению в краже правоохранительные органы задержали зятя женщины, проживающего с ней.

Следствие установило, что 29-летний подозреваемый тайно похитил у родственницы две норковые шубы, кольца, серьги и золотую подвеску, после чего сдал украденные вещи в ломбард. Ущерб превысил 300 тыс. рублей. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

14:05, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#Ижевск\n#медики\n#кража\n#уголовное дело