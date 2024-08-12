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Обвиняемому в мошенничестве на рынке «Форекс» разрешили выезжать за пределы Удмуртии

17:55, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемому в мошенничестве на рынке «Форекс» разрешили выезжать за пределы Удмуртии
17:55, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
148
0
#биржа\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#мера пресечения\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
148
0

Своими действиями злоумышленник обманул свыше ста человек на сумму более 63 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Одному из обвиняемых в мошенничестве на рынке «Форекс» разрешили покидать Удмуртию. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

По версии органов следствия, 32-летний обвиняемый в составе организованной группы с 2009 года по март 2016 года похитил у 113 россиян более 63 млн рублей под видом предоставления услуг по организации торгов на рынке «Форекс». 

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения следователя о продлении срока применения меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя, отменив при этом ранее установленный запрет на выезд за пределы Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сообщникам обвиняемого избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО. 

17:55, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
148
0
#биржа\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#мера пресечения\n#суды