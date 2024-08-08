Насекомых обнаружили в столовых двух пришкольных лагерей в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. В столовых двух пришкольных лагерей Можгинского района обнаружили насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки установлено, что в столовых Пычасской и Верхнеюринской школ обитают насекомые, мытье посуды происходит не по инструкции, отсутствуют суточные пробы на ряд блюд и сопроводительные документы на рыбу.

По представлению прокурора руководители школ и организация, отвечающая за кормление детей, устранили нарушения.

Два должных лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось об изъятии 400 кг продуктов в лагере «Энергетик».