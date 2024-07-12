Почти 400 кг продуктов изъяли из детского лагеря «Энергетик» после проверки

Якшур-Бодья. Удмуртия. Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» закрыли на 60 суток после проверки Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате плановой проверки составлен административный протокол.

В лагере выявили ряд нарушений, среди которых: заезд детей в первую смену осуществлен без санитарно-эпидемиологического заключения; для организации питания детей в детском оздоровительном лагере не разработано и не утверждено меню на период не менее двух недель для каждой возрастной группы детей; питание детей не организовано на основании индивидуального меню, разработанного специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка; отсутствие ежедневного осмотра работников пищеблока; отсутствие контроля за температурным режимом холодильного оборудования и складских помещений для хранения продуктов.

Кроме того, на полках с продуктами обнаружены муравьи, есть пищевые продукты без маркировочного ярлыка, товаросопроводительной документации, с признаками размораживания и повторной заморозки, с признаками недоброкачественности.

Вышеперечисленные продукты сняли с реализации. Общая масса забракованной продукции составила 388 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что лагерь проверит прокуратура Удмуртии.