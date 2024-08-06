Водитель грузовика врезался ночью в эвакуатор на трассе в Удмуртии и погиб

Воткинск. Удмуртия. Один человек погиб в ночном ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла 5 августа около 22:30 на 39-м км автодороги «Воткинск – Кельчино – граница с Пермским краем» на территории Воткинского района Удмуртии. По предварительной информации, 60-летний водитель грузового автомобиля «Hyundai» наехал на стоявший вдоль проезжей части эвакуатор «Isuzu». А тот наехал на пешехода – 35-летнего мужчину, который был водителем этого самого эвакуатора.

В результате ДТП водитель грузовика погиб, а сбитого мужчину с травмами отправили в больницу.

В ведомстве отметили, что мужчина-пешеход находился на проезжей части в тёмное время суток вне населённого пункта без световозвращающего жилета. Кроме того, у стоящего эвакуатора «Isuzu» не был выставлен знак аварийной остановки.

По факту ДТП проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.