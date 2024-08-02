Москва. В отношении ученика инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «Регионс.ру», ссылаясь на «SHOT».

Сообщается, что Денис Фаткуллин посещал курсы специально для знакомства с бизнесменами, к которым втирался в доверие и предлагал вложиться им в его стартап. После получения денег Денис Фаткуллин исчезал.

Одна из потерпевших предпринимательниц из Санкт-Петербурга рассказала, что в 2022 году она познакомилась с обвиняемым в «Лайк центре» Аяза Шабутдинова. Денис Фаткуллин предложил ей вложиться в рекламу банков, обещая хорошие проценты. Потерпевшая согласилась и перевела ему 7 млн рублей, после чего новый знакомый перестал выходить на связь.

Против «предпринимателя» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). С 27 июля мужчина сидит под домашним арестом, на него написано около шести заявлений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве. Сообщалось также, что родители подсудимого обращались за помощью к властям Удмуртии, а сам Аяз Шабутдинов в суде не признал свою вину.