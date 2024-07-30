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Глава СК затребовал доклад о расследовании дела об избиении подростка в Ижевске

08:30, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава СК затребовал доклад о расследовании дела об избиении подростка в Ижевске
08:30, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
0
#Следственный комитет\n#избиение\n#уголовное дело\n#подростки
Фото: kremlin.ru
264
0

Ранее были установлены причастные к преступлению лица – подростки 13 и 15 лет.

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении молодого человека в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое подростков на Центральной площади столицы избивают юношу ногами. Было возбуждено уголовное дело и задержаны причастные лица – подростки 13 и 15 лет.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления.

08:30, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
0
#Следственный комитет\n#избиение\n#уголовное дело\n#подростки