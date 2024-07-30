Глава СК затребовал доклад о расследовании дела об избиении подростка в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении молодого человека в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое подростков на Центральной площади столицы избивают юношу ногами. Было возбуждено уголовное дело и задержаны причастные лица – подростки 13 и 15 лет.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления.