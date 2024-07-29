После видео с избиением подростка в Ижевске возбудили уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту видео с избиением подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа лиц в спортивной одежде пинает ногами по голове подростка на Центральной площади города.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Кроме того, уполномоченная по правам детей Удмуртии Ольга Авдеева сообщила о передаче всей имеющейся информации о произошедшем в правоохранительные органы.

«Если Вам известна дополнительная информация по этой вопиющей ситуации или у Вас есть данные о других бесчинствах этих подростков, прошу сообщить в полицию или мне по тел. : (3412) 571-049, 571-027», — написала Ольга Авдеева.