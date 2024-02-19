В селе Пычас Можгинского района водитель скрылся после наезда на пешехода

Можга. Удмуртия. В селе Пычас Можгинского района неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около полуночи 17 февраля в селе Пычас напротив дома №21 по улице Коммунальной неизвестный за рулём «ВАЗ-2107» сбил 53-летнего пешехода.

Мужчину госпитализировали, а водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его поиском занимаются сотрудники полиции.

Помимо этого, утром того же дня в Сарапуле напротив дома №162 по улице Раскольникова 31-летний водитель «ВАЗ-21101» наехал на 8-летнюю девочку. Ребёнок вместе с бабушкой переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия девочка получила травмы, доставлена в больницу.