Прокурор защитил интересы ребенка, упавшего во время игры в мяч в пришкольном лагере в Удмуртии

Шаркан. Удмуртия. Моральный вред взыскали со школы в Шарканском районе за падение ребенка во время игры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в летнем пришкольном лагере. Ребята играли в мяч. Один из воспитанников «не удержался на ногах» и ударился лицом о забор, повредив передние зубы.

Воспитателя в этот момент на площадке не было, также медицинскую помощь ребенку своевременно не оказали. «Указанная травма получена ребенком ввиду необеспечения должного надзора за воспитанниками лагерной смены», — уточнили в надзорном органе.

Районный прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с учреждения компенсацию морального вреда, расходы на лечение и проезд до больницы. В итоге с образовательной организации было взыскано 45 тыс. рублей. Также суд вынес частное определение в отношении руководителя учреждения.