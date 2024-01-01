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Прокурор защитил интересы ребенка, упавшего во время игры в мяч в пришкольном лагере в Удмуртии

10:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Прокурор защитил интересы ребенка, упавшего во время игры в мяч в пришкольном лагере в Удмуртии
10:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
576
0
#Удмуртия\n#лагерь\n#дети\n#Игра
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
576
0

Воспитанник «не удержался на ногах».

Шаркан. Удмуртия. Моральный вред взыскали со школы в Шарканском районе за падение ребенка во время игры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в летнем пришкольном лагере. Ребята играли в мяч. Один из воспитанников «не удержался на ногах» и ударился лицом о забор, повредив передние зубы.

Воспитателя в этот момент на площадке не было, также медицинскую помощь ребенку своевременно не оказали. «Указанная травма получена ребенком ввиду необеспечения должного надзора за воспитанниками лагерной смены», — уточнили в надзорном органе. 

Районный прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с учреждения компенсацию морального вреда, расходы на лечение и проезд до больницы. В итоге с образовательной организации было взыскано 45 тыс. рублей. Также суд вынес частное определение в отношении руководителя учреждения. 

10:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
576
0
#Удмуртия\n#лагерь\n#дети\n#Игра