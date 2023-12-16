На улице Пойма в Ижевске загорелась кровля ангара

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пойма загорелась кровля ангара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграм-канале.

О возгорании в производственном здании компании «Бетонтехнологии», которая производит бетон, стало известно в 09:43. На месте выяснилось, что в ангаре загорелся утеплитель кровли. Огонь распространился на территорию площадью 60 кв. м.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Последствия возгорания ликвидировали 24 человека из личного состава МЧС России и 9 единиц техники.