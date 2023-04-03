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Начальница почтового отделения в Удмуртии трудоустраивала «мёртвые души»

10:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Начальница почтового отделения в Удмуртии трудоустраивала «мёртвые души»
10:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Удмуртия\n#Почта России\n#мошенничество
Фото: ИА "Сусанин"
0

Зарплату за этих «работников» женщина присваивала себе.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Ижевска в отношении начальницы одного из отделений почтовой связи АО «Почта России». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, женщину осудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Нарушение закона выявили сотрудники УФСБ совместно с региональным МВД.

Следствие установило, что подозреваемая, являясь руководителем отделения почтовой связи, осуществляла фиктивное трудоустройство работников, которые фактически не выполняли трудовых обязанностей, и присваивала их заработную плату.

Обвиняемая свою вину признала. Суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей.

10:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Удмуртия\n#Почта России\n#мошенничество