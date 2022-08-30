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Погоня: нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС в Ижевске

14:00, 30 августа, 2022
Анна Торхова
Погоня: нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС в Ижевске
14:00, 30 августа, 2022
Анна Торхова
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: скрин из видео 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
287
0

Автомобиль нарушителя перевернулся после столкновения с другим авто.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полиции. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Погоню жители Ижевска могли наблюдать 29 августа. Сотрудники ДПС заметили, что автомобиль «Черри Тиго» «виляет» по дороге. Требование об остановке водитель проигнорировал.

Нарушитель продолжил создавать аварийные ситуации на дороге. В результате у дома №74 на улице Татьяны Барамзиной он столкнулся с автомобилем «Опель», за рулем которой находилась 43-летняя женщина.  Из-за удара машина нарушителя перевернулась.

Задержанным оказался 26-летний мужчина. Прав на управление транспортным средством у него не было. В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы, машину поместили на спецстоянку.

14:00, 30 августа, 2022
Анна Торхова
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП