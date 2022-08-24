Жителя Ижевска подозревают в краже «ГАЗели» во дворе на улице 9 Января

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в краже «ГАЗели». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Преступление произошло на улице 9 Января. Мужчина обратил внимание, что автомобиль больше недели стоит на одном месте, без аккумулятора. Воспользовавшись этим обстоятельством, он вызвал эвакуатор и увез машину на авторазбор.

Ущерб составил полмиллиона рублей. В отношении 36-летнего ранее судимого ижевчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в крупном размере»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее в Ижевске задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в краже кабины трактора.