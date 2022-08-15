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Двух россиян и иностранца заподозрили в Удмуртии в организации незаконной миграции

10:20, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Двух россиян и иностранца заподозрили в Удмуртии в организации незаконной миграции
10:20, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты
Фото: unsplash.com
393
0

Пока с них взята подписка о невыезде.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии пресекли противоправную деятельность в сфере незаконной миграции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Под подозрением оказались два гражданина России и один иностранец. В составе организованной группы они осуществляли незаконное пребывание иностранцев в Россию.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

10:20, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты