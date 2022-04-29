Двоих жителей Удмуртии осудили за хранение полутора килограмм героина

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор двум мужчинам, которые хранили у себя полтора килограмма героина. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

Глазовский районный суд вынес приговоры мужчинам 1977 и 1983 годов рождения. Как установило следствие, они, в составе организованной группы, купили у неизвестного лица более 1,5 кг героина. Осуждённые хранили наркотик у себя для дальнейшего сбыта.

Их признали виновными по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой»). Первый осуждённый получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а второй — 4 года и 2 месяца. Оба отбудут срок в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Глазове задержали бывшего полицейского, который хранил у себя закладку с наркотиком.