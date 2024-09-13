Выставка с уникальными материалами архивов ФСБ пройдёт в Сквере Победы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске пройдёт выставка «Совершенно несекретно. Документы оборонно-промышленных предприятий Удмуртии 1937-1960 гг.» (6+). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Гости и жители столицы смогут познакомиться с уникальными документами филиала ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики – Государственный архив общественно-политической истории». Документы также позаимствуют из архивов УФСБ России по республике и ведущих оборонно-промышленных предприятий Удмуртии.

Выставка пройдет с 16 сентября по 16 октября.