Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Выставка с уникальными материалами архивов ФСБ пройдёт в Сквере Победы Ижевска

10:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Выставка с уникальными материалами архивов ФСБ пройдёт в Сквере Победы Ижевска
10:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
381
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#выставка
Фото: ИА «Сусанин»
381
0

Её откроют 16 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске пройдёт выставка «Совершенно несекретно. Документы оборонно-промышленных предприятий Удмуртии 1937-1960 гг.» (6+). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Гости и жители столицы смогут познакомиться с уникальными документами филиала ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики – Государственный архив общественно-политической истории». Документы также позаимствуют из архивов УФСБ России по республике и ведущих оборонно-промышленных предприятий Удмуртии.

Выставка пройдет с 16 сентября по 16 октября.

10:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
381
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#выставка