В Удмуртии четыре местных жителя заключены под стражу за организацию азартных игр

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресечена деятельность четырёх местных жителей, причастных к незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

За подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет и штрафа до 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Удмуртской Республике, всего обвинения предъявлены 14 местным жителям в возрасте от 20 до 37 лет, которые участвовали в организации и проведении азартных игр. Незаконные игорные заведения располагались на улицах Клубная, Максима Горького, Воровского и Коммунаров.

В данный момент ведутся дальнейшие следственные действия, а также розыск имущества для взыскания.