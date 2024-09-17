Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии четыре местных жителя заключены под стражу за организацию азартных игр

12:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии четыре местных жителя заключены под стражу за организацию азартных игр
12:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
315
0
#ФСБ\n#Удмуртия\n#преступления\n#азартные игры
Фото: ИА «Сусанин»
315
0

Им грозит срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресечена деятельность четырёх местных жителей, причастных к незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

За подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет и штрафа до 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Удмуртской Республике, всего обвинения предъявлены 14 местным жителям в возрасте от 20 до 37 лет, которые участвовали в организации и проведении азартных игр. Незаконные игорные заведения располагались на улицах Клубная, Максима Горького, Воровского и Коммунаров.

В данный момент ведутся дальнейшие следственные действия, а также розыск имущества для взыскания.

12:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
315
0
#ФСБ\n#Удмуртия\n#преступления\n#азартные игры