Полицейскому из Глазова грозит до 10 лет за незаконное хранение наркотиков

Глазов. Удмуртия. Сотрудника полиции в Глазове уличили в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В отношении 25-летнего полицейского прокуратура утвердила обвинительное заключение. Как считает следствие, мужчина в январе 2022 года нашёл в Глазове закладку с наркотиками. Вместо того чтобы задокументировать находку, он решил оставить её у себя. Местом для хранения выбрал служебный кабинет — там наркотики и изъяли в ходе обыска в феврале.

Против полицейского возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Оно направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии или штраф до 500 тыс. рублей с ограничением свободы на срок до года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике и Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Министром внутренних дел по Удмуртской Республике полковником полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке.

Напомним, что в Удмуртии с начала года три человека умерли после приёма наркотиков. Тела двоих из них обнаружили в Ижевске.