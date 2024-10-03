Пять лет лишения свободы может получить житель Сарапула за призывы к убийству госслужащих

Сарапул. Удмуртия. Жителю Сарапула грозит до пяти лет лишения свободы за призывы к убийству госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность злоумышленника по распространению призывов в интернете. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.