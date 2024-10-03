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Пять лет лишения свободы может получить житель Сарапула за призывы к убийству госслужащих

12:49, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пять лет лишения свободы может получить житель Сарапула за призывы к убийству госслужащих
12:49, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Сарапул\n#интернет\n#госслужащие\n#ФСБ
Фото: ИА «Сусанин»
76
0

Он распространял их в интернете.

Сарапул. Удмуртия. Жителю Сарапула грозит до пяти лет лишения свободы за призывы к убийству госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность злоумышленника по распространению призывов в интернете. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. 

12:49, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Сарапул\n#интернет\n#госслужащие\n#ФСБ