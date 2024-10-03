Агенты украинской разведки похитили ребенка в Калининграде

Калининград. Калининградская область. Машину с двумя гражданами Украины и ребенком остановили в Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности. Оказалось, что мальчик был похищен в Калининграде агентами ГУР (Главного управления разведки) Украины, пишет «Российская газета» со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ России.

На допросе задержанные рассказали, что проникли в российский регион с территории Литвы. Перед этим вели съемку средств охраны границы. Ребенок был похищен по заданию некоего Юрия – куратора из ГУР. По словам агента, малыша выкрали у матери с целью вывоза за границу, поскольку указанный Юрий якобы является его отцом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»), они будут содержаться под стражей.