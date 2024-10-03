Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид

Агенты украинской разведки похитили ребенка в Калининграде

13:31, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Агенты украинской разведки похитили ребенка в Калининграде
13:31, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Украина\n#Россия\n#Калининград\n#ФСБ\n#спецоперация\n#СВО\n#шпионаж\n#дети\n#похищение
Фото: pxhere.com
228
0

Их задержали сотрудники ФСБ.

Калининград. Калининградская область. Машину с двумя гражданами Украины и ребенком остановили в Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности. Оказалось, что мальчик был похищен в Калининграде агентами ГУР (Главного управления разведки) Украины, пишет «Российская газета» со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ России.

На допросе задержанные рассказали, что проникли в российский регион с территории Литвы. Перед этим вели съемку средств охраны границы. Ребенок был похищен по заданию некоего Юрия – куратора из ГУР. По словам агента, малыша выкрали у матери с целью вывоза за границу, поскольку указанный Юрий якобы является его отцом. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»), они будут содержаться под стражей.

13:31, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Украина\n#Россия\n#Калининград\n#ФСБ\n#спецоперация\n#СВО\n#шпионаж\n#дети\n#похищение