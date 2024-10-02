Предполагаемого участника межрегионального канала сбыта наркотиков задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, причастного к организации межрегионального канала сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Подозреваемого задержали при изъятии из тайника закладки с мефедроном массой 650 грамм. Отмечается, что фигурант ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.