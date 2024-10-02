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Предполагаемого участника межрегионального канала сбыта наркотиков задержали в Ижевске

11:20, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Предполагаемого участника межрегионального канала сбыта наркотиков задержали в Ижевске
11:20, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
83
0
#наркотики\n#межрегиональные связи\n#ФСБ\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
83
0

Во время задержания он забирал закладку с мефедроном массой 650 грамм.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, причастного к организации межрегионального канала сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Подозреваемого задержали при изъятии из тайника закладки с мефедроном массой 650 грамм. Отмечается, что фигурант ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

11:20, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
83
0
#наркотики\n#межрегиональные связи\n#ФСБ\n#суды