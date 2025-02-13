Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Можга. Удмуртия. Жителя Можги задержали по подозрению в призывах к терроризму, совершённые в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства УФСБ по Удмуртии.
По данным следствия, мужчина размещал в интернете материалы, содержащие призывы к терроризму в отношении представителей органов государственной власти.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.