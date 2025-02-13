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Житель Можги задержан за призывы к терроризму

13:50, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Можги задержан за призывы к терроризму
13:50, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#призывы к терроризму
Источник фото: ИА «Сусанин»
147
0

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги задержали по подозрению в призывах к терроризму, совершённые в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина размещал в интернете материалы, содержащие призывы к терроризму в отношении представителей органов государственной власти. 

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 

 

13:50, 13 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#призывы к терроризму